Mais 88 mil contribuintes no Pará já entregaram a declaração de IR 2020

Em toda a 2ª Região Fiscal, 210.835 pessoas cumpriram a obrigação com o fisco federal

Conforme divulgado pela Receita Federal do Brasil no Pará, até as 17h desta terça-feira (10), 88.908 contribuintes paraenses já haviam prestado contas do IRPF 2020. Em toda a 2ª Região Fiscal, 210.835 contribuintes cumpriram a obrigação com o fisco federal. O prazo encerra no dia 31 de abril e o pagamento da primeira cota será em abril, sendo que o imposto pode ser pago em até oito cotas.

O sistema de recepção de declarações da Receita Federal funciona 20 horas por dia, ficando indisponível apenas durante a madrugada, entre 1h e 5h. No site do órgão, há um conjunto de informações completas sobre como preencher corretamente o documento, além das normas de deduções.

Regras

Devem fazer a declaração do IR todas as pessoas que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 no ano passado, rendimentos não tributáveis acima de R$ 40 mil, e quem obteve ganho de capital na alienação de bens e direitos ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e afins.

Além disso, também fica obrigado a declarar o imposto quem teve receita bruta superior a R$ 142.798,50 em 2019, na atividade rural; quem pretende compensar prejuízos de anos-calendário anteriores; quem teve posse ou propriedade de bens ou direitos de valor total superior a R$ 300 mil; e quem virou residente do Brasil em qualquer mês.

Os contribuintes precisam separar todos os comprovantes do rendimento, como salários do trabalho, prestações de serviço, ganhos com aluguel, recibos emitidos para pacientes ou clientes, informações de instituições financeiras, declaração de bens e outros. Caso haja algum dependente, devem estar inclusos todos esses dados.

Por:Elisa Vaz

