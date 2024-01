Mais de 20 mulheres são presas tentando entrar com drogas na PCE em Cuiabá

Vinte e duas mulheres foram presas nesse domingo (07) tentando entrar na Penitenciária Central do Estado (PCE), em Cuiabá, com Carteiras Individuais de Visitantes (CIV) falsas e drogas.

De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, as mulheres não tinham feito a solicitação das carteiras de visitantes, pois não constavam protocolos de entrada para a confecção dos documentos, apontando que eram falsos.

Além disso, os dispositivos de segurança (QR Code) não eram compatíveis com nenhum código utilizado nas Carteiras Individuais de Visitantes.

Já a droga foi encontrada após as mulheres passarem pelo scanner corporal e levantarem suspeitas dos agentes. Em revista pessoal, foram aprendidas quatro porções de maconha, duas de cocaína, 200 papelotes de seda, sete carregadores, sete cabos USB’s e chips para celulares. Todo material estava preso ao corpo das visitantes.

As mulheres, a droga e as carteiras foram encaminhadas para a Central de Flagrantes de Cuiabá.

Fonte: DO REPÓRTERMT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/01/2024/11:34:51

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...