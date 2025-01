Mais de 37 mil ingressos são vendidos para o clássico Botafogo e Flamengo no Mangueirão

Foto: Reprodução | Com show de abertura da cantora Joelma, o grande evento esportivo deve lotar as arquibancadas do estádio na tarde do próximo domingo

Mais de 37 mil ingressos já foram vendidos para a grande final da Supercopa Rei em Belém, que ocorrerá no próximo domingo (2), entre os clubes cariocas Botafogo e Flamengo, campeões, respectivamente, do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. O jogo, no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Novo Mangueirão, começará às 16h (horário de Brasília). A final da 8ª edição da Supercopa será aberta com show da cantora paraense Joelma.

A secretária de Estado de Esporte e Lazer, em exercício, Ana Paula Alves, ressaltou a importância dos grandes eventos para o Estado. “Mais um grande evento que o nosso Novo Mangueirão vai receber, e a expectativa é ótima. O torcedor paraense ama futebol. Estamos preparados para mais esse grande evento do futebol brasileiro”, disse Ana Paula Alves.

A expectativa é de estádio lotado. Torcedores do Flamengo esgotaram as entradas para as arquibancadas e cadeiras do setor oeste, e um novo lote de ingressos foi disponibilizado para a torcida do rubro-negro, no lado A, destinado aos botafoguenses, mas que não foi ocupado.

Segundo informações atualizadas no site de vendas oficial, o Bilheteria Digital, o lote oferecido aos torcedores do Flamengo é o Leste A, tanto para arquibancada quanto para cadeira inferior, com valores de R$ 360,00 e R$ 560,00, respectivamente, mais a taxa de serviço.

A organização também abriu a venda de ingressos com open bar e food para os restaurantes do Estádio Mangueirão. Os bilhetes são individuais e custam R$ 1.200,00 com uma taxa de R$ 180,00.

Setores com ingressos disponíveis:

– Cadeira Superior A (Botafogo), Portão A1, A2, A3 e A4: inteira, R$ 360,00 + Taxa R$ 54,00

– Cadeira Inferior A (Botafogo) Portão A1, A2, A3 e A4: inteira, por R$ 560,00 + Taxa R$ 84,00

– Cadeira Superior Leste A (Flamengo), Portão A1 e A2: inteira, por R$ 360,00 + Taxa R$ 54,00

– Cadeira Inferior Leste B (Flamengo) Portão A1 e A2: inteira, por R$ 560,00 + Taxa R$ 84,00

– Lounge Restaurante 1, 2 e 3 (individual): por R$ 1.200,00 + Taxa R$ 180,00

Vaga no estacionamento – Os ingressos para estacionamento no Novo Mangueirão também estão à venda com os seguintes valores: R$ 40,00 para motocicletas, R$ 70,00 para carros e R$ 120,00 para ônibus ou vans. As vendas são exclusivas pela internet https://www.ingressosa.com/botafogo-x-flamengo-estacionamento%E2%80%93copa-rei.https://www.ingressosa.com/botafogo-x-flamengo-estacionamento%E2%80%93copa-rei.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou o início das vendas dos ingressos no dia 18 de janeiro. A final da Supercopa Rei marcará a abertura oficial da temporada de futebol no Brasil. O duelo entre Flamengo e Botafogo é um grande evento esportivo no Novo Mangueirão.

O atual campeão da Supercopa Rei é o São Paulo, que venceu o Palmeiras nos pênaltis na decisão disputada no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), no ano passado. O Flamengo ganhou em 2020 e 2021. Já o Botafogo disputa pela primeira vez a final.

Fonte: Ascom Seel e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/01/2025/12:06:02

