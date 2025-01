Programa Talentos Esportivos abre 40 vagas para ginástica artística no Pará

Foto: Marcelo Lelis / Ag. Pará| Programa tem parceria da Seduc, em cooperação técnica, e disponibiliza aulas gratuitas com foco no treinamento de saltos, entre outras atividades

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), abre as inscrições, na próxima segunda-feira (3), para o programa Talentos Esportivos. Serão 40 vagas destinadas à Ginástica Artística para a turma de iniciação de 5 a 8 anos. O programa, em cooperação técnica com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), oferece aulas gratuitas na modalidade com foco no treinamento de salto sobre a mesa, paralelas assimétricas, trave de equilíbrio e solo. As informações são da Agência Pará.

O ‘Talentos Esportivos’ vem revelando atletas para o cenário esportivo brasileiro. No ano passado, por exemplo, a ginasta Andreza Lima, que integra a iniciativa estadual, participou das Olimpíadas de Paris.

“Um programa gratuito que vem mudando a vida de milhares de crianças e famílias. Tivemos atletas brilhando no cenário nacional e internacional, como o caso da jovem que saiu do nosso programa Talentos Esportivos, para brilhar com a camisa da Seleção Brasileira nas Olimpíadas de Paris. Agora estamos abrindo mais 40 vagas para esse lindo programa do Governo do Pará, por meio da Seel”, disse a secretária, em exercício, da Seel, Ana Paula Alves.

As aulas acontecem no ginásio de Ginástica Olímpica da Universidade do Estado do Pará (Uepa), em Belém. O ginásio foi reestruturado para receber melhor os atletas, com aulas ministradas pelo professor, Ulisses Lima.

“O programa Talentos Esportivos da Seel, no caso da ginástica artística, já funciona há mais de 20 anos. O programa proporciona para as meninas que participam das competições nacionais e internacionais aprendizado e novos conhecimentos. É um programa que vem revelando atletas para o estado e para o Brasil. Fico muito feliz em fazer parte deste programa vitorioso que fomenta o esporte paraense, no caso da ginástica”, disse o professor Ulisses Lima.

Ulisses informou que o programa tem mais de 120 alunas participando. “Atualmente tenho a média de 120 meninas, tanto na iniciação quanto no treinamento. Agora, é claro, se abrir mais de 40 vagas, vou ter umas 160 meninas, isso mostra que a cada ano estamos conseguindo trazer mais crianças e adolescentes para o mundo do esporte, mas é muito importante estarem sempre estudando. Quero agradecer ao Governo do Pará, através da Seel, por esse programa que ajuda milhares de famílias com a prática esportiva dos nossos jovens”, disse o professor.

Talentos Esportivos – O programa funciona na Uepa, das 14h às 16h, e as vagas disponíveis são para alunas iniciantes, de 5 a 8 anos. A documentação necessária para fazer a inscrição é duas fotos 3×4, cópia da certidão de nascimento, comprovante de residência e atestado médicos para liberação de atividades físicas (pediatra).

A partir do programa, a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) visa contribuir para o desenvolvimento dos esportes no Pará. O projeto prima pela integração social, promoção da saúde.

Serviço:

Programa Talentos Esportivos – matrículas presenciais, a partir de segunda-feira (3) até o preenchimento das vagas disponíveis.

Horário das inscrições: 14h às 16h

Local: Uepa, avenida João Paulo II, nº 817, no bairro do Marco, em Belém.

Mais informações: (91) 98154-0713

