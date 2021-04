Mais de 400 garimpeiros invadem fazenda em busca de ouro em MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os garimpeiros continuam no local acampados em barracas. A Polícia Militar faz o monitoramento do local.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local junto com a Força Tática e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) para resgatar o corpo.

No entanto, por não saberem a região exata, acabaram sendo baleados, na terça-feira (30). Um deles, Ulisses Pereira dos Santos, de 44 anos, morreu ainda no garimpo. Já o outro foi encaminhado baleado para um hospital de Aripuanã. Garimpeiros fizeram barracas improvisadas no local — Foto: Polícia Militar

De acordo com a Polícia Militar, a informação sobre suposto ouro nas terras da fazenda chegou até os garimpeiros no domingo (28), por meio de grupo de mensagens.

Um grupo de cerca de 400 garimpeiros invadiu a Fazenda Sansão, no Distrito de Novo Horizonte, a cerca de 60 km de Castanheira, em busca de ouro. No local, uma pessoa morreu e outra foi baleada durante uma briga.

