Mais de 400kg de pescado proibido são apreendidos e doados em Juruti

Peixes apreendidos são das espécies tambaqui e pirarucu. Oito instituições foram beneficiadas com as doações.

Aproximadamente 434,77kg de pescado no período defeso foram apreendidos na madrugada desta quinta-feira (6) na região do Lago Grande do Salé, em Juruti, no oeste do Pará. Os peixes, das espécies tambaqui e pirarucu foram doados a instituições assistenciais e educacionais.

Edjelma Maia, da Escola Criança Feliz, uma das instituições beneficiadas com as doações agradeceu dizendo que os peixes serão usados como uma nova forma de reforçar a merenda escolar das crianças.

“É um alimento conhecido por elas (crianças), e que só vai contribuir para diversificar o cardápio da merenda”, disse.

As intuições beneficiadas foram o Centro de Convivência Madre Clélia, Paróquia de Nossa Senhora da Saúde, Casa de Acolhimento, Rede de Casulos Alegria, São Francisco, João e Maria, Hospital Municipal e Hospital 9 de abril.

A operação foi conduzida pela Secretaria de Meio Ambiente (Departamento de Fiscalização), do município de Juruti.

