Mais de 60 vagas de estágio estão abertas em Belém e Castanhal

Castanhal

Estágio para Educação Física

Nº de vagas: 3

Valor da bolsa: R$ 450 + auxílio transporte de R$ 50

Requisito: Alunos a partir do 4º semestre

Interessados comparecer no Instituto Euvaldo Lodi (IEL) – Emd: BR-316 km 62, Cristo Redentor (Complexo Fiepa) Castanhal – PA – Horário das 08h às 12h ou de 14h às 18h. Falar com Regina ou Pedro

Estágio para Pedagogia – Licenciatura

Nº de vagas: 42

Valor da bolsa: R$ 450 + auxílio transporte de R$ 50

Requisito: Alunos a partir do 4º semestre

Interessados comparecer no Instituto Euvaldo Lodi (IEL) – Emd: BR-316 km 62, Cristo Redentor (Complexo Fiepa) Castanhal – PA – Horário das 08h às 12h ou de 14h às 18h. Falar com Regina ou Pedro

Estágio para Ciências Naturais e/ou Biológicas

Nº de vagas: 9

Valor da bolsa: R$ 450 + auxílio transporte de R$ 50

Requisito: Alunos a partir do 4º semestre

Interessados comparecer no Instituto Euvaldo Lodi (IEL) – Emd: BR-316 km 62, Cristo Redentor (Complexo Fiepa) Castanhal – PA – Horário das 08h às 12h ou de 14h às 18h. Falar com Regina ou Pedro

Belém

Estágio para Nutrição

Bolsa Auxílio: R$ 700 + auxílio transporte

Horário: 08h às 14h

Requisitos: alunos cursando a partir do 6° semestre. Necessário inglês intermediário e informática básica.

Interessados enviar currículo para encaminhamento@iel-pa.org.br com o título “Nutrição” ou cadastrar pelo site www.iel-pa.org.br. Informações 4009-4713 / 4712

Estágio para Técnico em Administração

Bolsa Auxílio: R$ 500 + auxílio transporte

Horário: 08h às 14h

Requisitos: alunos cursando a partir do 2° módulo.

Interessados enviar currículo para encaminhamento@iel-pa.org.br com o título “Tec em Adm” ou cadastrar pelo site www.iel-pa.org.br. Informações 4009-4713 / 4712

Estágio para Tecnologia da Informação

Bolsa Auxílio: R$ 500 + auxílio transporte

Horário: 9h às 13h ou de 14h às 18h

Requisitos: alunos cursando a partir do 6° semestre. Necessário conhecimento no pacote office, conhecimento em inglês intermediário e nota ou conceito equivalente a 7 (sete) de média geral de aproveitamento educacional, comprovados através de histórico escolar e frequência mínima de 70% dos dias letivos, comprovada através de documento da Instituição de Ensino, a ser apresentado no momento da entrevista.

Interessados enviar currículo para encaminhamento@iel-pa.org.br com o título “Estatistica1” ou cadastrar pelo site www.iel-pa.org.br. Informações 4009-4713 / 4712

Estágio para Estatística

Bolsa Auxílio: R$ 500 + auxílio transporte

Horário:9h às 13h

Requisitos: alunos cursando a partir do 6° semestre. Necessário conhecimento no pacote office, conhecimento em inglês intermediário e nota ou conceito equivalente a 7 (sete) de média geral de aproveitamento educacional, comprovados através de histórico escolar e frequência mínima de 70% dos dias letivos, comprovada através de documento da Instituição de Ensino, a ser apresentado no momento da entrevista.

Interessados enviar currículo para encaminhamento@iel-pa.org.br com o título “Estatistica1” ou cadastrar pelo site www.iel-pa.org.br. Informações 4009-4713 / 4712

Estágio para Estatística

Bolsa Auxílio: R$ 500 + auxílio transporte

Horário: 14h às 18h

Requisitos: alunos cursando a partir do 6° semestre. Necessário conhecimento no pacote office, nota ou conceito equivalente a 7 (sete) de média geral de aproveitamento educacional, comprovados através de histórico escolar e frequência mínima de 70% dos dias letivos, comprovada através de documento da Instituição de Ensino, a ser apresentado no momento da entrevista.

Interessados enviar currículo para encaminhamento@iel-pa.org.br com o título “Estatística1” ou cadastrar pelo site www.iel-pa.org.br. Informações 4009-4713 / 4712

Estágio para Agronomia

Bolsa Auxílio: R$ 500 + auxílio transporte

Horário: 9h às 13h

Requisitos: alunos cursando a partir do 6° semestre. Necessário conhecimento no pacote office, nota ou conceito equivalente a 7 (sete) de média geral de aproveitamento educacional, comprovados através de histórico escolar e frequência mínima de 70% dos dias letivos, comprovada através de documento da Instituição de Ensino, a ser apresentado no momento da entrevista.

Interessados enviar currículo para encaminhamento@iel-pa.org.br com o título “Agronomia” ou cadastrar pelo site www.iel-pa.org.br. Informações 4009-4713 / 4712

Estágio para Biblioteconomia

Bolsa Auxílio: R$ 400 + auxílio transporte

Horário: 07h30 às 11h30

Requisitos: alunos cursando a partir do 4° semestre.

Interessados enviar currículo para encaminhamento@iel-pa.org.br com o título “Biblioteconomia” ou cadastrar pelo site www.iel-pa.org.br. Informações 4009-4713 / 4712

Estágio para Administração

Bolsa Auxílio: R$ 600 + auxílio transporte

Horário: de 14h às 20h de terça-feira a sexta-feira e de 8h às 15h no sábado (01 hora de intervalo).

Informações 4009-4713 / 4712

Interessados enviar currículo para encaminhamento@iel-pa.org.br com o título “Administração” ou cadastrar pelo site www.iel-pa.org.br. Informações 4009-4713 / 4712

