Mais de cem colecionadores, atiradores e caçadores foram presos pela Polícia Federal

As prisões ocorreram em decorrência do cumprimento 33 mandados de prisão pela PF | Foto:Divulgação/Polícia Federal

Grupo teria perdido o prazo para o recadastramento de armas

A Polícia Federal (PF) prendeu 33 pessoas declaradas caçadores, atiradores e colecionadores (CACs). O motivo: teriam perdido o prazo para o recadastramento das armas, que terminou em 3 de maio.

São 147 pessoas presas no âmbito da Operação Day After — Dia Seguinte, em tradução literal. Elas haviam sido presas entre maio deste ano e a semana passada.

publicidade

Segundo dados do Sistema Nacional de Armas (Sinarm), mais de 930 mil armas foram recadastradas dentro do prazo. As demais armas não regularizadas são consideradas ilegais, com propensão a serem apreendidas e os donos, presos.

As prisões ocorreram em decorrência do cumprimento de 33 mandados de prisão pela PF. Além das prisões, 11 armas foram apreendidas.

Segundo a PF, existência de mandado de prisão quebra o requisito da idoneidade para a obtenção do porte de arma de fogo, por isso estão sendo adotadas medidas de apreensão cautelar de armamentos e documentos encontrados.

A cassação das autorizações concedidas aos CACs será comunicada ao Exército Brasileiro, responsável pela liberação do documento.

Balanço da Operação da Polícia Federal

Prisões

AL: 1 prisão

DF: 1 prisão

ES: 1 prisão

MA: 3 prisões

MG: 6 prisões

MS: 1 prisão

PA: 2 prisões

PB: 1 prisão

PE: 1 prisão

PI: 1 prisão

PR: 4 prisões

RO: 2 prisões

RS: 1 prisão

SC: 1 prisão

SP: 4 prisões

TO: 3 prisões

TOTAL: 33 prisões

Armas apreendidas

MA: 1 revólver 38

MG: 1 revólver 22

PA: 1 revólver 38/ 1 pistola .380/ 1 pistola 9mm/ 1 espingarda

PR: 1 pistola .380

PE: 1 pistola 9mm

RO: 1 pistola 9mm

RS: 1 pistola 9mm

SP: 1 revólver 38.

TOTAL: 11 armas apreendidas

Fonte: revistaoeste e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/07/2023/09:32:00

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...