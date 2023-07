Pará quer 100% de energia solar em órgãos públicos até 2025

(Foto:Marcos Santos/Agência Pará) – Mudança é uma das medidas para a COP30; projeto será dividido em fases e custará R$ 600 milhões aos cofres públicos.

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), anunciou nesta 2ª feira (3.jul.2023) que os órgãos públicos do Estados terão 100% de energia solar até a COP30, que foi confirmada pela ONU (Organização das Nações Unidas) em Belém, em 2025. O projeto será divido em fases e terá custo de R$ 60 milhões aos cofres públicos.

“Nós estamos lançando o programa Energia Limpa para a produção de energia fotovoltaica. A intenção é que, com esta produção, possamos garantir o consumo de energia de todos os prédios públicos do Estado, gerando economia para o custeio da máquina pública, garantindo com que o Estado seja utilizador de energia renovável”, afirmou.

O programa está alinhado ao lançamento da 1ª usina de energia solar do Pará –realizado também nesta 2ª feira (3.jul). O objetivo é reduzir a emissão de gases de efeito estufa com a substituição de fontes de energia não renováveis por energia solar. Com isso, há a expectativa de diminuir os custos com energia elétrica por parte do governo.

Helder Barbalho disse durante lançamento do projeto Energia Limpa que o foco é “garantir a sustentabilidade e a redução de emissões poluentes, demonstrando o compromisso do nosso Estado com o desenvolvimento sustentável”.

O lançamento da 1ª usina de energia solar do Pará foi feito por meio da Seplad (Secretaria de Estado de Administração e Planejamento) e da Sectet (Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica) no PCT (Parque de Ciência e Tecnologia) Guamá.

Nesta 1ª fase, 106 prédios públicos devem ser atendidos com energia limpa nos próximos 12 meses. “A expectativa é de que possamos, com a usina lançada hoje atender mais de 100 prédios públicos. O nosso objetivo é chegar até 2025, com todos os prédios públicos do Pará, consumindo energia renovável”, afirmou Helder Barbalho.

Segundo Elieth Braga, titular da Seplad, “com todas as plantas prontas, o nosso Estado terá uma economia de mais de R$140 milhões de reais ao ano para que esse recurso possa ir para as obras, por exemplo. Sem dúvida é um grande passo na adoção de energias limpas e renováveis”.

De acordo com informações do Governo do Pará, a usina PCT Guamá poderá evitar a emissão de 6.294.460 kg de CO2 anualmente. O projeto tem um investimento de R$ 60 milhões e será dividido em etapas, após a implantação da usina piloto. A previsão é de que sejam construídas usinas solares nas demais regiões de integração para suprir os prédios públicos do interior.

Fonte: PODER360 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/07/2023/09:43:09

