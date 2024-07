Publicação Nº 153/2024 – LAIZE SOUZA SILVA CARVALHO – CENTRAL DAS BEBIDAS

Torna-se público que a empresa: LAIZE SOUZA SILVA CARVALHO – CENTRAL DAS BEBIDAS -Inscrito no CNPJ: 55.903.677/0001-21, Localizada na Avenida Orival Prazeres Nº 1631, no bairro Vista Alegre Santa Luzia, na cidade de Novo Progresso-PA , REQUEREU da SEMMA/NP a Licença Ambiental Simplificada(LAS) ,das atividades COMERCIO VAREJISTA EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA , através do protocolo N° 1195/2024, em 15 de julho de 2024.

