Foragido da Justiça do Distrito Federal é preso pela PM em Itaituba (PA)

De acordo com os militares, Roberlan foi abordado em via pública por estar em atitude suspeita. Após busca pessoal, foram solicitadas as informações sobre ele. Desse modo, em consulta ao sistema, foi constatado que Roberlan se encontrava como foragido da justiça.

Foragido da justiça, identificado como Roberlan de Lima da Silva, foi preso pela Polícia Militar em Itaituba (PA). A prisão aconteceu no início da noite desta quinta-feira (08), por volta das 18h39, no Bairro santo Antônio.

