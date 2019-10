Marabá recebe o I Fórum Nacional Permanente em Defesa da Amazônia

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O objetivo é discutir os problemas enfrentados na Amazônia, que recentemente foi alvo de queimadas criminosas e o avanço de garimpos ilegais. Este é a primeira edição do evento, promovido pelo Fórum Nacional Permanente em Defesa da Amazônia, criado em 28 de agosto deste ano na Câmara dos Deputados, em Brasília (DF). Além de parlamentares do campo da oposição e partidos, o Fórum reúne mais de 30 entidades dos movimentos sociais e organizações de classe.

O Ato Nacional em Defesa do Meio Ambiente e dos Povos da Amazônia começou nesta quinta-feira (17), em Marabá, sudeste do estado. A programação, que reúne lideranças políticas, pesquisadores e ativistas ambientais e tem como destaque o cacique caiapó Raoni Metuktire.

