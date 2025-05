Marabá se prepara para a 11ª Caminhada do Divino Espírito Santo

(Foto: Reprodução) – A tradicional procissão, que inicia às 16h, promete reunir milhares de fiéis em um ato de fé e celebração neste domingo (04).

A fé e a devoção tomarão conta das ruas de Marabá neste domingo (04), com a 11ª Caminhada de Abertura das Festividades do Divino Espírito Santo. A tradicional procissão, que inicia às 16h, promete reunir milhares de fiéis em um ato de fé e celebração.

Com o tema “Guiados pelo Espírito Santo, chegamos até Deus”, a caminhada terá início na Praça São Félix, localizada no Núcleo Velha Marabá, e seguirá até a Capela Divino Espírito Santo, no bairro Santa Rosa. A organização espera uma grande participação popular.

Para aqueles que não puderem participar presencialmente, a caminhada será transmitida ao vivo pelo Instagram através do perfil @Divinoespiritosanto_mab. A transmissão online permitirá que pessoas de outras cidades e até mesmo de outros estados acompanhem o evento e se unam em oração.

A caminhada reunirá os 18 grupos de Divino existentes na zona urbana e rural de Marabá, como nas vilas Espirito Santo, São José e do Carrapato. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Marabá, através da Secretaria Municipal de Cultura (SECULT), e da Fundação Casa da Cultura de Marabá, além da Associação do Divino Espírito Santo.

A 11ª Caminhada do Divino Espírito Santo é mais do que uma procissão; é uma demonstração de fé, amor e devoção. A comunidade está convidada a participar deste momento único e especial.

