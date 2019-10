Marinha resgata grávida com risco de morte na costa de Belém

(Foto:Reprodução) – A tripulação da aeronave militar se dirigiu ao local e retirou a paciente do navio, por volta de 5h40 de hoje.

A Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 4º Distrito Naval (Com4ºDN), realizou, na manhã desta segunda-feira (07), o resgate de uma mulher grávida embarcada em um navio de cruzeiro, localizado a mais de 1.300 km da costa de Belém. A estrangeira de 42 anos, natural das Filipinas, encontrava-se com gravidez ectópica (quando o embrião se forma fora do útero) e ruptura do tubo com sangramento interno, correndo risco de morte.

A Marinha recebeu pedido de socorro do navio de bandeira portuguesa, RCGS Resolute, no fim de semana, para realizar evacuação médica. A fim de operacionalizar o Serviço de Busca e Salvamento (SAR), foi acionado o Navio-Patrulha “Bracuí” e uma aeronave Super Cougar (UH-15), do Núcleo de Implantação do Primeiro Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Norte.

A tripulação da aeronave militar se dirigiu ao local e retirou a paciente do navio, por volta de 5h40 de hoje, por meio de pick-up, utilizando o seu Grupo de Busca e Salvamento Aeronaval (GSAR-Aeronaval). Na aeronave, a paciente foi acompanhada por médica e enfermeiro da Marinha.

Ela foi trazida para a Base Aérea de Belém e encaminhada para um hospital, onde deve passar por cirurgia.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...