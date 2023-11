Rumo à Cop 30, Helder Barbalho fala sobre desafios na Amazônia: ‘Floresta viva precisa valer mais do que a floresta morta’

Helder Barbalho, governador do Pará. — Foto: Reprodução / Agência Pará

Governador do Pará foi entrevistado por Roberto D’Avila; programa vai ao ar na GloboNews às 23h30.

O governador do Pará, Helder Barbalho, disse em entrevista a Roberto D’Avila que a Amazônia tem como desafio equalizar a questão social com a ambiental. Para o governador, é preciso fazer uma transição do uso do solo na Amazônia.

“O fundamental não é apenas controle, fiscalização. Se você não der uma alternativa para fazer uma transição do uso do solo, nós sempre estaremos apenas agindo como um estado policial fiscalizatório. Precisamos criar um ambiente porque tem gente que mora ali. A floresta viva precisa valer mais do que a floresta morta”, diz.

Segundo o governador, o grande dilema do estado, que irá receber a Conferência do Clima da ONU, é atender as demandas sociais e preservar a floresta.

“Temos desafios de equalizar o desafio social com o desafio ambiental. Nós temos 29 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia, 9 destes estão no Pará. Eu preciso fazer com que essas pessoas possam ter qualidade de vida, ter emprego, uma oportunidade”.

A capital do Pará, Belém, deve receber 70 mil pessoas e mais de 180 chefes de Estado, de acordo com o governador. A COP30 está prevista para ocorrer em novembro de 2025.

Na entrevista, Helder Barbalho também falou sobre o que está fazendo para combater o desmatamento no estado.

“Pegamos um estado que sempre se colocou como o maior vilão dos problemas ambientais do Brasil. […] Combatendo a ilegalidade ambiental e equipando e estruturando a área de monitoramento e controle”, afirma.

Narcogarimpo

Helder comentou sobre os desafios relacionados à segurança pública em um território que é composto por rios, floresta e cidades.

“Se faz necessário uma estratégia de segurança pública que é diferente da estratégia da área urbana. A força nacional é importante, o Exército, a Marinha. Todos mobilizados para junto com as instâncias de segurança pública subnacionais, possamos fazer a repressão principalmente ao narcogarimpo, que tem atuado na nossa região”, defende.

A entrevista completa com Helder Barbalho vai ao ar às 23h30, no Programa de Roberto D’Avila, na GloboNews.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado e Jornal Folha do Progresso em 08/11/2023/16:30:27

