Passageiro solicita corrida e mototaxista é morto a golpes de terçado durante trajeto

A Polícia Militar (PM) informou que a pessoa que solicitou a corrida pode estar envolvida com o crime – (Foto:Akira Onuma / O Liberal)

O mototaxista Lucivaldo Santana da Silva, de 62 anos, foi morto com golpes de terçado no início da manhã desta segunda-feira (10), na localidade conhecida como Ramal da Bacabeira, no Distrito de Mosqueiro, em Belém. A polícia ainda investiga a motivação e autoria do crime, que pode se tratar de um latrocínio, já que nenhum pertence da vítima foi encontrado no local. Até o momento, ninguém foi preso.

O corpo de Lucivaldo foi encontrado por outro mototaxista, por volta das 6h30. A Polícia Militar (PM) informou que uma pessoa, que pode estar envolvida no crime, solicitou uma corrida com a vítima. Quando o mototaxista voltava com o suposto passageiro pelo Ramal da Bacabeira, foi surpreendido pelos algozes, que o abordaram e desferiram vários golpes de terçado contra ele.

Lucivaldo morreu na hora, sem chance de socorro. O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) foi acionado e chegou no local por volta das 9h30. Três viaturas da PM também estiveram no local para fazer o isolamento e iniciar as investigações. Familiares da vítima disseram às autoridades que ele nunca teve envolvimento com o mundo do crime.

A perita criminal Creusa Dias informou que Lucivaldo foi morto com três golpes na cabeça e um na mão, o que demonstra que a vítima ainda tentou se defender. “Foram três golpes muito profundos, um deles na mandíbula”, explicou. A arma utilizada no crime não foi encontrada no local. Os pertences da vítima também não foram achados, e por isso a PM acredita que pode se tratar de um latrocínio.

Os autores do crime fugiram do local. A polícia pede que qualquer informação que possa ajudar na identificação e localização dos suspeitos seja repassada às autoridades pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

Por:Redação Integrada

