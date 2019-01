Tempo instável na maior parte do Pará durante a Semana Santa

(Foto Ilustrativa Divulgação) -A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) divulgou boletim meteorológico, nesta quarta-feira (28), com a descrição das condições do tempo para o feriado de Semana Santa. A Diretoria de Meteorologia e Hidrologia da Semas anuncia que está previsto tempo instável em boa parte do estado paraense. A informação da tábua das marés para Mosqueiro, distrito de Belém e Salinópolis é da Marinha do Brasil.

Na Região Metropolitana de Belém (RMB), as chuvas mais significativas estão previstas para os períodos vespertinos. Nesta quinta (29) e sexta-feira (30) há previsão de nebulosidade variando entre parcialmente nublado a nublado com chuvas fracas em pontos isolados pelas manhãs. Nas tardes há previsão de céu nublado com eventos de chuvas, de intensidade variando entre fraca a moderada, acompanhadas de trovoadas. Noites com chuvas fracas isoladas. Temperaturas variando de 30ºC a 24ºC. A manhã de sábado (31) terá tendência de sol entre poucas nuvens, enquanto para a manhã de Domingo de Páscoa é esperado céu variando entre parcialmente nublado a nublado com chuvas fracas.

Veja a previsão no interior do Estado:

Nordeste – Na quinta e sexta-feira no nordeste do Pará, as manhãs têm previsão de céu variando entre parcialmente nublado a nublado e chuvas fracas em áreas isoladas. Há previsão de céu nublado e pancadas de chuvas pelas tardes. Noites de céu parcialmente nublado. Temperaturas entre 29ºC e 24ºC, no município de Salinópolis.

Sábado (31) e domingo (1º) com sol entre poucas nuvens. Manhã de sábado nublada. Tardes de céu nublado com chuvas de intensidade leve a moderada, acompanhadas de trovoadas. Noites com previsão de chuvas fracas. Temperaturas do ar variando com máximas entre 30/29ºC e mínimas de 24ºC, em Salinópolis.

Sul – Na região há previsão de tempo nublado a encoberto com eventos de chuvas desde o período matutino. A Semana Santa será marcada pela presença de instabilidade atmosférica nessa porção do estado. Há previsão de nebulosidade variando entre nublado a encoberto ao longo dos dias. Chuvas fracas e isoladas durante as manhãs e tardes. Para os períodos noturnos, há previsão de chuvas de intensidade variando entre fraca a moderada, acompanhadas de trovoadas. Temperaturas oscilando com máximas entre 28ºC a 29ºC e mínimas entre 22ºC e 24ºC, no município de Conceição do Araguaia.

Oeste – No Baixo Amazonas/Calha Norte, a quinta-feira e a sexta-feira terão manhãs nubladas, com chuvas fracas e isoladas somente na sexta. Tardes com eventos de chuvas fracas e intermitentes para ambos os dias. Noites com previsão de chuvas fracas em pontos isolados. Temperaturas de 29ºC a 24ºC, em Santarém.

Marajó – Para as manhãs de quinta e sexta-feira há previsão de céu variando de parcialmente nublado a nublado com chuvas de intensidade fraca. Nas tardes são esperadas chuvas de intensidade moderada acompanhadas de trovoadas. Noites com nebulosidade variável. Temperaturas entre 29ºC e 24ºC, em Breves. Sábado e domingo com condições de tempo instável. Manhãs com predominância de céu nublado e chuvas fracas e intermitentes. Tardes com céu de nublado a encoberto e chuvas fortes acompanhadas de trovoadas. Noites com nebulosidade variável.

MARÉS

Na quinta-feira, as marés altas nas praias de rio de água doce na ilha de Mosqueiro serão às 9h16 e às 21h35. Nas praias salgadas no município de Salinópolis o ponto mais alto das marés ocorrerá às 6h16 e às 18h35.

Na sexta-feira, em Mosqueiro, as marés cheias serão às 9h58 e às 22h18. Em Salinas, às 6h58 e às 19h18. No sábado, na ilha de Mosqueiro, as marés atingirão o ponto máximo às 10h36 e às 22h56. Nas praias oceânicas de Salinas às 7h36 e às 19h56. No domingo, em Mosqueiro, marés altas às 11h11 e às 23h31. Em Salinas, às 8h11 e às 20h31.

