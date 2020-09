Mecânico é esmagado por carroceria de ônibus enquanto fazia um conserto

Peça que dava sustentação ao macaco hidráulico se partiu e o veículo desabou sobre a cabeça da vítima (Foto:Reprodução do portal Zé Dudu)

Um mecânico morreu depois de ser esmagado pela carroceria de um ônibus na tarde desta segunda-feira (7), quando fazia a manutenção do veículo na garagem da Empresa Trans Brasil, no Bairro Beira-Rio, em Parauapebas.

Deusimar José Dionísio, de 52 anos, estava agachado ao lado do veículo, com uma parte do corpo, mais especificamente a cabeça e os braços, para dentro da carroceria.

Ele fazia o conserto da bomba de ar localizada na parte traseira do ônibus, quando a peça de madeira que sustentava o macaco hidráulico se partiu. Com isso, a carroceria desabou atingindo a cabeça do mecânico, que ficou preso sob o veículo.

