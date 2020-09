Empresário desaparece no rio Xingu durante pescaria

Esta é a segunda morte provocada por afogamento no Rio Iriri, região de Brasil Novo, somente este ano – (Foto:Reprodução do site Confirma Notícia)

Populares encontraram na manhã do último domingo, 6, o corpo do empresário Genival Rocha dos Santos conhecido como “Vardo”, de 46 anos, que estava desaparecido desde a tarde da sexta-feira, 4. Ele pescava com um grupo de amigos e parentes na região do Iriri, no Rio Xingu, quando a voadeira em que o grupo estava virou.

Eles haviam acampado às proximidades do local em que pescavam. Uma correnteza forte atingiu a embarcação, onde estavam o empresário e outras seis pessoas, incluindo uma criança de 10 anos. Vardo ainda conseguiu resgatar um amigo, mas acabou levado pela correnteza.

Um dos amigos ainda teria ouvido o pedido de socorro do empresário, mas, segundo testemunhas tudo aconteceu muito rápido e ele acabou desaparecendo nas águas do rio.

Na manhã do domingo, familiares do empresário confirmaram que o corpo havia sido resgatado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros e encaminhado para o município de Medicilândia, onde foi enterrado. Esta é a segunda morte provocada por afogamento no Rio Iriri, região de Brasil Novo, somente este ano.

Por:Redação Integrada com informações do portal Confirma Notícia

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...