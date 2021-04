Mecânico mata a ex na frente do filho: ‘Está tudo certo. Já resolvi o problema’

(Foto:Reprodução) – De acordo com o registro policial, na cabeça da vítima havia um corte profundo com exposição de massa encefálica.

O mecânico Jadir de Souza da Silva, de 51 anos, matou a ex-mulher Telma de Souza da Silva, de 44 anos, usando barra de ferro e um machado. Após cometer o crime, ele disse para uma vizinha pela fresta da porta: “Está tudo certo. Já resolvi o problema”. O crime aconteceu no sábado (10), na frente do filho do casal, de 10 anos, em Sidrolândia (MS).

A vizinha que ouviu o feminicida debochar do crime havia ido até a casa após escutar gritos de socorro. De acordo com o boletim de ocorrência, a vizinha falou do pedido de socorro e de um barulho como se alguém tivesse cortando lenha. Ela, então, foi até o local e chamou pela amiga, mas o portão estava fechado e ninguém apareceu. Ela insistiu e o assassino apareceu na porta e falou pela fresta.

Depois do crime, o homem saiu no carro de uma amiga da família. Ele fugiu com para uma fazenda. O veículo foi encontrado na madrugada de domingo (11) em uma plantação de milho, a 80 quilômetros da cidade onde aconteceu o crime. O caseiro do imóvel disse à polícia que chegou a falar com o feminicida, mas que ele não estava mais lá e já havia fugido novamente.

O filho do casal, um menino de 10 anos, presenciou a mãe ser agredida até a morte. Antes, ele estava no quarto jogando videogame. O garoto disse que o pai agrediu a mãe com barra de ferro e depois terminou de matá-la utilizando um machado.

O menino contou que o pai guardava uma espingarda em casa; No entanto, após buscas no imóvel, nada foi encontrado. A polícia suspeita que o criminoso fugiu com a arma.

Jadir ainda não foi localizado. Antes de matar a ex-esposa, ele tinha uma passagem pela polícia por dirigir sob efeito de álcool.

