Médica brasileira morre em incêndio em hotel na Tailândia

Foto – Reprodução/redes sociais | A médica alagoana Carolina Canales, de 24 anos, morreu em um incêndio no hotel The Ember, em Bangkok, capital da Tailândia, neste domingo (29). Ela estava acompanhada do noivo, Fernando Ressurreição, que conseguiu escapar das chamas pela janela do quarto. Ambos haviam noivado há apenas seis dias.

Segundo a mídia tailandesa, o incêndio começou no 5º andar do hotel, espalhando-se rapidamente por todo o prédio. Das 75 pessoas que estavam no hotel, 47 foram resgatadas pelos bombeiros, sendo que sete precisaram ser hospitalizadas devido à inalação de fumaça. Além de Carolina, outras duas pessoas morreram no local.

Em nota, o Sindicato dos Médicos de Alagoas (Sinmed-AL) lamentou a morte de Carolina, dizendo que a médica foi vítima de inalação de fumaça durante o incêndio. Amigos e familiares também lamentaram o ocorrido, deixando comentários nas redes sociais de Carolina. “Inacreditável”, dizem algumas publicações.

O hotel foi fechado temporariamente pelo governador de Bangkok, Chadchart Sittipunt. Ele ordenou uma investigação sobre a causa do incêndio, bem como uma inspeção das rotas de fuga de incêndio em hotéis e locais de entretenimento na cidade.

“A propagação do fogo foi limitada devido à rápida resposta dos bombeiros. No entanto, a fumaça pesada representou um desafio significativo. Devemos restaurar a confiança dos turistas nas medidas de segurança, especialmente com as celebrações da contagem regressiva de Ano Novo se aproximando”, disse Sittipunt ao Khaosod.

