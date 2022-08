Médico cubano é encontrado morto no próprio apartamento em Santarém;Suspeita é suicido

(Foto/reprodução: redes sociais) – Médico cubano é encontrado morto no próprio apartamento em Santarém

O profissional da saúde teria cometido suicídio.

Um fato lamentável foi registrado na tarde desta segunda-feira (1º) em Santarém, oeste do Pará. Um médico cubano teria cometido suicídio. O sinistro ocorreu na residência do profissional, na rua Bauru, bairro Aparecida.

Andres Alvares Cepesdes tinha 56 anos e de acordo com informações do Blog do Jeso, o médico era ligado à Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

A Polícia Civil, Polícia Militar e SAMU foram acionados no final da tarde. O corpo foi encontrado dentro de um apartamento no edifício Fausto Campos, localizado na Travessa Baurú, entre as ruas Plácido de Castro e Coaracy Nunes, no bairro Aparecida.

A hipótese de suicídio ainda está sendo investigada pela polícia, que ainda não se posicionou sobre o caso. A as investigações estão em andamento.

Leia e assista :Médico que trabalhava no hospital 2 Pinheiros, em Sinop(MT) se suicidou;Gravou Vídeo antes

Dados da OMS

Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), 32 pessoas se suicidam por dia no Brasil, o que significa que o suicídio mata mais brasileiros do que doenças como a Aids e o câncer. Um suposto motivo que teria levado o médico à prática do suicídio teria sido a depressão.

Por:Jornal Folha do Progresso em 02/08/2022/08:05:53/Com informações do Blog do Jeso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...