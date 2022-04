PRF apreende 23 kg de cocaína em Altamira

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O condutor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil do município para a realização dos procedimentos cabíveis. Ainda segundo a PRF, em tese, ele deve responder pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. (Com informações de PRF).

Além da pasta base de cocaína, a equipe também encontrou cinco munições calibre 38 no interior do veículo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta segunda-feira (25), cerca de 23 kg de pasta base de cocaína, durante fiscalização no km 570 da BR-230, em Altamira, região sudoeste do Pará.

