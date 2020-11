Médico investigado pela morte da namorada é preso em hospital onde trabalha em Altamira

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O incidente ocorreu no dia 24 de outubro. Segundo a polícia, Vandré Cunha passeava com a namorada, que pilotava uma moto aquática e bateu em uma pedra. A mulher desapareceu. O médico foi socorrido e levado ao Hospital Regional.

Um médico foi preso nesta quinta-feira (26) em um hospital público onde trabalhava em Altamira, sudoeste do Pará. Segundo o Ministério Público do Pará (MPPA), Vandré Corrêa havia descumprido medidas cautelares impostas pela Justiça. Ele é investigado pela morte da namorada em uma moto aquática no rio Xingu.

You May Also Like