Mega-Sena deve pagar hoje prêmio de R$ 80 milhões

As apostas podem ser feitas até as 19h em qualquer casa lotérica ou pela internet.

Quem acertar as seis dezenas no concurso 2.231 da Mega-Sena, que será sorteado nesta quarta-feira (5) à noite em São Paulo, poderá levar R$ 80 milhões. A aposta simples, de seis números, custa R$ 4,50. Para esse tipo de aposta, a probabilidade de ganhar o prêmio é de 1 em 50.063.860.

