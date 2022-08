Membro do Comando Vermelho de Belém é morto ao reagir à prisão em Santarém

‘Fininho’ ou ‘Índio’ era apontado pela polícia da capital, como um dos líderes do Comando Vermelho em Belém – Créditos: Divulgação

Um detento foragido da penitenciária de Belém foi morto durante uma ação policial ocorrida na manhã desta quarta-feira (17), no bairro Maracanã, em Santarém, no oeste do Pará, em cumprimento a mandados judiciais. Segundo a polícia, José Fagner do Nascimento, vulgo ‘Fininho’ ou ‘Índio’, era foragido da Justiça. Ele reagiu à voz de prisão atirando contra os policiais, que revidaram na mesma proporção.

‘Fininho’ ou ‘Índio’ era apontado pela polícia da capital, como um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho, que atua na Região Metropolitana de Belém (RMB). Ele era considerado um bandido extremamente perigoso.

A Polícia Civil está nas ruas nesta manhã cumprindo outros mandados de busca, apreensão e prisão em Santarém.

A polícia estava monitorando os passos de ‘Fininho’ no município, que praticou pelo menos cinco assaltos identificados pela polícia. Com ele, foi aprendido arma e munição. Outros membros da facção criminosa também estão sendo procurados. (Com informações do Portal OESTADONET ).

Jornal Folha do Progresso em 17/08/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...