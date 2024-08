Membros de facção tentam fugir de presídio disfarçados de mulher

Dois integrantes de uma facção criminosa tentaram fugir da Unidade Prisional Itaitinga 3 disfarçados de mulher. — Foto: Reprodução

Homens foram identificados pelos agentes antes de deixarem a unidade em Itaitinga, no Ceará.

Dois integrantes de uma facção criminosa tentaram fugir de um presídio na cidade de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza, neste domingo (11), disfarçados de mulher, usando peruca e seios postiços.

Os internos Francisco Átila da Silva e Carlos Antônio da Silva Oliveira aproveitaram o momento da visita na Unidade Prisional Itaitinga 3 e utilizaram vestimentas femininas, além de cabelos falsos, para tentar driblar o sistema de segurança da Unidade e sair com os visitantes.

Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP), os dois homens foram identificados e recolhidos de imediato às suas celas. Eles ainda responderão administrativamente pela ação.

Francisco Átila e Carlos Antônio têm antecedentes criminais por crimes como tráfico de drogas, roubo, homicídio, dano e por integrar facção criminosa.

Fonte: Por G1 CE e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/08/2024/10:24:01

