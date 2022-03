“Mendigo pegador” responde por mais de 100 processos? Veja!

De empresário a morador em situação de rua, Givaldo acumula mais de 100 processos. | Foto:Reprodução

Givaldo Alves de Souza possuiria processos por causas trabalhistas, estelionatos e até medida protetiva para ficar longe da ex. Mas, será verdade ou boato?

Basta uma pesquisa rápida em buscadores da internet para ver que Givaldo Alves de Souza, o morador em situação de rua flagrado após fazer sexo com a esposa de um personal trainer em Planaltina-DF, responderia a mais de 100 processos na Justiça. A história viralizou nos últimos dias. (Com informações do portal JusBrasil e Brasil123).

O portal JusBrasil informa que há “105 processos de Givaldo Alves Souza nos Diários Oficiais. A maioria é do TJSP, seguido por TRT2. Desses processos encontrados, G Frigo Transportadora de Cargas LTDA – ME foi a parte que mais apareceu, seguido por Ferespau Transportes e Servicos Especiais LTDA – EPP”. No entanto, será que é ele?

O Givaldo em questão tem contra si processos de execução de penhora de prefeituras do interior de São Paulo, de ex-funcionários de sua empresa e até mesmo uma ação referente a uma medida protetiva, que ordenou que ele ficasse longe de uma ex-companheira.

Apesar do mesmo nome, não se trata do “mendigo pegador”, mas sim outro empresário. O portal Metrópoles e o site Boatos.Org confirmaram a informação após ver que o morador em situação de rua e o empreendedor possuem CPFs diferentes.

REPERCUSSÃO

Pelas redes sociais, alguns internautas fizeram afirmações de que o morador em situação de rua responde por acusações de estelionato e golpes, o que, mais uma vez: não procede. No Facebook, alguns associaram a grande habilidade de Givaldo ao falar com a prática de golpes.

“Vocês não acharam estranho um mendigo falar tão bem assim? Pois bem, meus amigos. O cara está na carreira de mendigo tem uns três anos. Não é para menos, a Justiça levou o que sobrou. Para mim, é o verdadeiro 171. Malandro”, postou um internauta no Facebook, caindo no boato de que o Givaldo empresário e o Givaldo “mendigo” seriam a mesma pessoa.

Veja alguns posts:

