Menina de 13 anos é encontrada morta dentro de poço no Marajó

Willians foi encontrado pela PM em um rio entre Melgaço e Portel, no Marajó. (Foto:Divulgação)

A vítima estava desaparecida desde sexta-feira (15). O corpo dela foi localizado na madrugada deste domingo (17), após buscas feitas pelos moradores

Uma garota de 13 anos foi encontrada morta, na madrugada deste domingo (17), dentro de um poço em Melgaço, na Região de Integração do Marajó. Segundo a polícia, a vítima estava desaparecida desde sexta-feira (15). Willians Feitosa Rocha, o principal suspeito de cometer o crime, foi preso.

O investigado foi ouvido pelas equipes policiais de Melgaço e confessou o crime. Após os procedimentos necessários ele ficará à disposição da Justiça.

Willians Feitosa Rocha tem 26 anos é natural de Tailândia, no Pará. O acusado tem passagens pela Justiça por outro crime sexual.

Para tentar localizar a menina, os próprios moradores se mobilizaram para achá-la. Durante as buscas, foi encontrado um poço de uma casa em construção. Dentro dele, estava a jovem morta. De acordo com as autoridades, ela apresentava sinais de violência pelo cadáver.

