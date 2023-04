Pará tem 1.233 indígenas no ensino superior

Wender Tembé: educação muda a realidade dos indígenas (Foto: Eduardo Rocha / O Liberal)

Acesso à educação fortalece a defesa da identidade indígena, como atestam educadores

O Estado do Pará registra 1.233 estudantes indígenas no esino superior. São 448 indígenas na Universidade Federal do Pará (UFPA), 399 na Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) e 145 na Universidade do Estado do Pará (Uepa).

Na Uepa, são 100 alunos no Curso de Licenciatura Intercultural Indígenas; 33 no Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar Indígena – PPGEE/Uepa/UFPA-Ufopa-Unifesspa, e 12 alunos indígenas aprovados no Processo Seletivo 2023 da Uepa, em diversos cursos.

Há, também, 185 estudantes na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), 14 alunos no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) e 42 da Universidade da Amazônia (Unama).

Essa temática de cidadãos indígenas fazendo cursos superiores foi abordada no evento “Belém Mairi – Conquistas e (re)existência dos povos indígenas”, promovido pela Prefeitura de Belém no Centur, nesta quinta-feira (13), no Centur. A professora Joelma Alencar, do Núcleo de Formação Indígena da Uepa, destacou que nessa instituição funcionam duas formas de povos indígenas ingressarem no ensino superior.

Uma delas são as cotas étnico-raciais, por meio do sistema do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e a licenciatura específica, cursos específicos, correspondendo à Licenciatura Intercultural Indígena. No caso, cursos de Técnico de Enfermagem (projetando) e Gestão Pública para Lideranças Indígenas.

“A educação escolar indígena é importante para que eles, indígenas, possam obter a formação necessária para que, na perspectiva da sua profissão, possam retornar com todo o conhecimento que adquiriram para ajudar na luta e resistência do seu povo e da sua comunidade”, salientou a professora Joelma Alencar.

Conhecimento que muda a realidade

O professor Wender Tembé atua como coordenador de Educação Indígena, de Imigrantes e e Refugiados, da Secretaria Municipal de Educação (Semec). Para ele, “os indígenas estavam escondidos em suas reservas indígenas, não saíam, quem falava por eles era a Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) e a sociedade não sabia o que a gente sentia, o que queria, e a gente só foi adquirir mais conhecimento quando os indígenas entraram na universidade”.

São atendidos pela Semec 241 indígenas da etnia Warao, da Venezuela, e 17 indígenas brasileiros de várias etnias. No IFPA, 42 indígenas fazem cursos técnicos.

Por:Jornal Folha do Progresso/ Com informações de Eduardo Rocha em 14/2023/08:14:59

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...