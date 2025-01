Aumento de carga: saiba como solicitar o serviço à Equatorial e evitar situações de perigo em casa

Foto: Reprodução | Uso indiscriminado pode ocasionar sobrecarga, oscilação, curto-circuito e até incêndio.

Com o aumento do número de equipamentos elétricos em residências, a sobrecarga da fiação e dos disjuntores pode causar problemas sérios, como curtos-circuitos e incêndios. Para evitar esses riscos, a Equatorial Pará orienta a população a avisar corretamente sobre os eletrodomésticos utilizados no imóvel, pois, a depender da situação, é necessário solicitar um aumento de carga. É válido reforçar que nem todo aumento de carga é necessário alterar o tipo de ligação que pode ser monofásica, bifásica ou trifásica.

Elton Lucena, executivo de Segurança da Equatorial Pará, explica sobre a importância de adequar o consumo de acordo com a carga que é disponibilizada pela distribuidora.

“Ao receber um pedido de alteração, nós avaliamos a soma da potência de todos os equipamentos instalados para definir se há viabilidade técnica para atendermos ou não a mudança de padrão. Além disso, é fundamental que o cliente informe caso altere uma unidade residencial para comercial, pois se houver aumento significativo na quantidade de equipamentos em uso, a falta dessa comunicação pode gerar grandes prejuízos”, afirma.

Vale ressaltar que para casos de aumento de carga não é possível realizar o serviço com débitos vencidos. Além disso, a distribuidora realiza uma análise da rede para determinar se a solicitação pode ser atendida imediatamente ou se será necessário fazer alguma obra. Em caso de obras, será fornecido um orçamento no prazo de até 30 dias, podendo ter ou não participação financeira do solicitante. A obra será iniciada somente quando todas as condições forem atendidas.

Como solicitar a alteração de carga:

A solicitação pode ser feita presencialmente nas agências de atendimento da Equatorial Pará, onde o cliente deve apresentar documentos como CPF, RG e a conta contrato da unidade consumidora. Também é possível fazer o pedido pelo site da distribuidora, na seção “alteração de carga/fase”.

Critérios para a solicitação:

– É de responsabilidade do cliente ter o padrão devidamente montado (conforme norma da Equatorial Pará) em local adequado, por profissionais qualificados, para receber seu novo medidor. Para conferir as normas técnicas basta acessar o link: https://pa.equatorialenergia.com.br/informacoes-gerais/perguntas-frequentes/passo-a-passo-ligacao-nova/;

– Declaração da carga instalada (relação de todos os equipamentos elétricos que serão utilizados com informações sobre a quantidade e potência, principalmente para motores).

Prazos:

* 05 dias úteis: Vistoria e conexão em tensão menor que 2,3 kV;

* 10 dias úteis: Vistoria e conexão em tensão igual ou maior que 2,3 kV e menor que 69 kV;

* 15 dias úteis: Vistoria e conexão em tensão igual ou maior que 69 kV.

