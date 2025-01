Menino de 14 anos é estuprado em banheiro de supermercado

Jovem é estuprado em banheiro de supermercado | Divulgação/Polícia Civil/ND

A vítima foi encaminhada ao IML e hospital para acionamento do protocolo de atendimento à vítima de violência sexual.

Os traumas de quem é violentado sexualmente incluem choque, medo e culpa, além de sentimentos de vulnerabilidade e isolamento e podem durar a vida toda.

Na noite da última segunda-feira (13), um homem de 54 anos foi preso por estuprar um adolescente de 14 anos no banheiro de um supermercado de Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina.

Como aconteceu?

De acordo com a Polícia Civil, o adolescente chegou em casa e contou à mãe que foi atacado por um homem no interior do banheiro e forçado a praticar atos sexuais.

Assim que soube do relato do filho, a mãe procurou rapidamente uma delegacia, na tentativa de localizar o homem, que ainda estaria nas imediações do supermercado.

O suspeito, no entanto, não foi encontrado no local. A polícia conseguiu , entretanto, identificar o homem e começou a procurá-lo. Algumas horas depois, o suspeito foi localizado em sua residência, no bairro Ponta Aguda, também em Blumenau.

O homem foi preso em flagrante pelo crime de estupro majorado, com pena de 8 a 12 anos de prisão. Posteriormente, foi encaminhado ao Presídio Regional de Blumenau, ficando à disposição do Poder Judiciário.

O estupro majorado é uma forma agravada do crime de estupro, definida no Código Penal brasileiro, e que ocorre quando o ato é praticado em circunstâncias que aumentam sua gravidade e a pena aplicada.

