Em jogo com fim ‘maluco’, Vasco supera o Ceará e avança às oitavas de final da Copinha

(Foto: Reprodução) – Vasco comemora gol contra o Ceará pela Copinha Leonardo Dias/Código19/Gazeta Press

Foi um início de tarde de muita emoção na Copinha. Nesta quarta-feira (15), o Vasco venceu o Ceará por 3 a 2, em um jogo que teve um fim “maluco”, cheio de reviravoltas, e garantiu a vaga às oitavas de final da competição.

O duelo já começou muito agitado no estádio Nicolau Alayon. Logo aos cinco minutos, o Vasco levou perigo. Maxsuell Alegria arrancou pela esquerda e finalizou. A bola rebateu e foi em direção ao gol. Coube a Riquelme, do Ceará, tirar em cima da linha.

O placar foi aberto pelos vascaínos pouco depois, aos nove minutos. Após pressão na área, com bate e rebate, Igor Toledo apareceu para finalizar de direita e mandar para o fundo da rede.

O empate veio na sequência, aos 12. Brian aproveitou desvio depois de cobrança de escanteio e, dentro da área, bateu de primeira: 1 a 1.

Ainda antes do fim da primeira etapa, teve bola na trave dos dois lados: primeiro para o Ceará, em chute da entrada da área; depois, para o Vasco, em chute — que poderia ser um lançamento — de muito longe.

A rede só voltou a balançar, porém, perto do fim. E foi agitado. Aos 36, depois de uma cobrança fechada de escanteio, a bola acertou a cabeça de Gabriel Rocha, do Ceará, e entrou contra a própria meta: 2 a 1 para o Vasco.

O time cearense foi valente e buscou o empate aos 41. Melk bateu de fora da área e contou com um morrinho artilheiro para enganar o goleiro e deixar tudo igual no placar.

Aos 43, porém, veio o tento decisivo que garantiu a classificação do Vasco: Zuccarello também arriscou de fora da área, o goleiro defendeu, mas o rebote caiu nos pés de André, que só teve o trabalho de completar para o fundo do gol e comemorar.

O Vasco agora aguarda o vencedor do duelo entre Flamengo-SP e Ibrachina, que se enfrentam ainda nesta quarta-feira, às 15h (de Brasília), para conhecer o adversário das oitavas.

Fonte: ESPN.com.br e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/01/2025/18:07:15

