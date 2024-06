Menino de 4 anos morre com 90% do corpo queimado depois de brincar com isqueiro no Mato Grosso

(Foto> Reprodução)– Um menino de apenas 4 anos, identificado como Adrian Gabriel Arruda Garcia, morreu com 90% do corpo queimado ao atear fogo em um colchão enquanto brincava com um isqueiro em sua residência, em Lucas do Rio Verde (331 km de Cuiabá). A criança chegou a ser intubada, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e teve a morte constatada na unidade de saúde, na manhã desta segunda-feira (3).

Segundo o boletim de ocorrência, a mãe de Adrian compareceu á Delegacia de Polícia Civil do município e relatou que, na manhã de domingo, quando o acidente foi registrado, o menino estava em casa com o pai.

Enquanto o homem cuidava das plantas da família, percebeu que o menino estava muito quieto e havia fumaça saindo do quarto de visitas, onde o garoto estava.

Ao abrir a porta do cômodo, o homem encontrou Adrian caído no chão. Ele tirou o menino e tentou apagar o fogo, que já havia se alastrado pelo quarto.

Em seguida, ligou para a mãe da criança, que estava no trabalho, para contar o que havia acontecido. Ela foi até a residência e encontrou o menino chorando e com diversas queimaduras pelo corpo. Adrian foi levado até o hospital, onde ficou entubado, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

A mãe acredita que o menino tenha pego o isqueiro usado para acender o fogão para brincar e ateou fogo em um colchão acidentalmente.

Um inquérito foi aberto e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

