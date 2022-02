Professora de escola do Pará chora ao saber que alunos foram aprovados na Unifesspa

Lágrimas e pulos de alegria: professora do interior do PA viraliza na internet ao comemorar a aprovação de alunos no vestibular (Foto:Reprodução)

Flor Pinto leciona em escola pública e aparece emocionada em vídeo ao receber a notícia da aprovação de alunos em universidade federal. “A educação é o único investimento seguro na vida de um indivíduo”, diz.

A aprovação dos alunos no vestibular da uma universidade federal levou às lágrimas a professora Flor Pinto, que ministra aulas de Língua Portuguesa em uma escola pública de Canaã dos Carajás, interior do Pará. Em um vídeo que viralizou na internet, a professora aparece dando pulos de alegria e chorando de emoção ao ouvir o listão de aprovados da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa).

Na gravação feita na sexta-feira (4), uma amiga da educadora pergunta por que Flor está tão feliz. “Ai, amiga, meus alunos estão passando na Unifesspa. Escola pública, amiga. Só a gente sabe”, diz Flor, que trabalha na Escola Estadual Irmã Laura.

“Sou professora com muita paixão. Sou resistência no meu trabalho, fruto de escola pública, de Bolsa Família, da pobreza, da miséria. De tudo o que poderia dar errado e acabou dando certo”, relata.

Flor conta que foi surpreendida pela repercussão do vídeo e destaca a importância de acreditar na educação como ferramenta transformadora de realidades. “Então eu quero agradecer. Adoraria responder todas as mensagens que eu recebi. Me emociono. Recebo com muito carinho cada tempo que vocês usaram para me prestigiar. Quero dizer que sou feliz pelo o que faço e que Deus possa iluminar os gestores do nosso país e as famílias para perceberem que a educação é o único investimento seguro na vida de um indivíduo. Acredito nessa verdade”, declarou.

Jornal Folha do Progresso em 07/02/2022/09:54:51

