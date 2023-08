Polícia Civil prende suspeito de homicídio e apreende arsenal na região do Araguaia

(Foto:Divulgação/PCPA – Agentes da Polícia Civil do Pará cumpriram na última quarta-feira (30) um mandado de prisão preventiva contra um homem investigado pelo crime de homicídio em uma fazenda na zona rural do município de Ourilândia do Norte, na região de integração do Araguaia. O indiciado também foi autuado em flagrante por posse ilegal de armas e munições.

“De acordo com o inquérito policial, o homicídio ocorreu em dezembro de 2008, na localidade de Araguaxim, na zona rural do município, e teve como vítima Davi da Silva Costa. Desde então, as investigações das equipes de Ourilândia foram realizadas no intuito de prender o suspeito”, contou o delegado-geral Walter Resende.

Durante o cumprimento da ordem judicial, diversos materiais foram encontrados no endereço do investigado. “Foram apreendidas cinco espingardas e cerca de 450 cartuchos de calibres variados, além de diversos recipientes contendo pólvora, chumbo e espoletas”, detalhou o delegado Elioenai Jesus, titular da Delegacia de Ourilândia do Norte.

A ação policial teve início nas primeiras horas da manhã e contou com a participação da equipe plantonista local, que se deslocou por 65 km da sede do município até a residência em que estava o foragido.

O preso foi conduzido para a delegacia e submetido aos procedimentos legais cabíveis, ficando à disposição do poder judiciário.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/08/2023/16:37:01

