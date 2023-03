Mês dos feriados, Abril começa com semana santa e terá mais uma folga prolongada

Feriados do mês de Abril de 2023 — Foto: Arte Valor Investe com foto de Getty Images

Mês que começa no próximo sábado terá dois feriados prolongados, Páscoa e Tiradentes, e ainda termina colado com mais uma folga de 3 dias com o Dia do Trabalho, em 1º de maio, uma segunda-feira

O calendário de feriados de 2023 está recheado de folgas prolongadas e duas delas vão ser no mês de Abril. Boa notícia para quem estava com saudade de folgar depois do longo mês de Março sem descansos em dias úteis. O mês começa com a semana santa e o feriado de Páscoa que vai do dia 7 (sexta-feira) ao dia 9 (domingo de Páscoa).

Na sequência, outra esticada de 3 dias com o feriado de Tiradentes (21 de abril), que neste ano será na sexta-feira. O último fim de semana de Abril termina com mais uma folga prolongada. O dia 1º de Maio, Dia do Trabalho, será na segunda-feira.

Para fechar as folgas do primeiro semestre, temos o feriado de Corpus Christi, sempre às quintas-feiras, desta vez em 8 de junho. Bom lembrar que o Corpus Christi é considerado ponto facultativo pelo governo federal.

Feriados do segundo semestre de 2023

Se o segundo semestre de 2022 foi cruel com as folgas, em 2023 vai ser diferente. Os feriados da Independência (7 de setembro), de Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro) e de Finados (2 de novembro) vão ser todos em quintas-feiras – lá se vão mais 4 dias de folga para cada um deles.

O feriado da Proclamação da República, em 15 de novembro, desta vez, será quarta-feira. O Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, que não é um feriado nacional, mas é comemorado em muitas cidades, será em numa segunda-feira. Mas uma chance de poder folgar 3 dias seguidos.

Já a dobradinha véspera e dia de Natal (24 e 25) e de Ano Novo (31 e 1º de janeiro de 2024) também vão dar aos que buscam algum descanso a chance de parar por 3 dias. As festas de fim de ano vão ser no domingo e na segunda-feira.

Veja abaixo o calendário de feriados nacionais e pontos facultativos de 2023.

Bom dizer que esta lista não considera os feriados municipais e estaduais e outros pontos facultativos. Então a chance de folgar ainda mais aumenta para muitos. Vale ressaltar que Bancos e a Bolsa de Valores, a B3, só param em datas consideradas feriados nacionais.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do macajubaacontece em 28/03/2023/16:58:17

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...