Messi faz golaço histórico, e Argentina vence jogo de festa do tri mundial

Messi guardará para sempre na memória seu gol 800. No jogo festivo do tri mundial, o camisa 10 fez um golaço de falta para alcançar a marca histórica, e a Argentina venceu o Panamá por 2 a 0.

Thiago Almada marcou o outro gol da vitória, em rebote de cobrança de falta na trave de Messi. Os gols só saíram na reta final da partida, mas o amistoso foi um atropelo da Argentina, que perdeu muitos gols diante de uma multidão no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

Após a partida, Messi falou no microfone ao público e afirmou que sempre sonhou com esse momento. Ele foi ovacionado no Monumental e levantou novamente a taça da Copa do Mundo.

Quero agradecer a todos vocês por todo o carinho na Copa e desde antes do título. Eu disse durante muito tempo que ia fazer todo o possível por isso, sempre sonhei com esse momento, poder comemorar com vocês. Ganhamos a Copa América, a Finalíssima contra Itália e por fim a Copa do Mundo.” Lionel Messi

Messi segura o choro

Messi se emocionou na hora do hino antes do amistoso. Acompanhado de seus filhos, o camisa 10 encheu os olhos de lágrimas enquanto a torcida cantava a música “Muchacos”, que embalou a campanha do título na Copa do Mundo do Qatar. Já o goleiro Dibu Martínez não segurou o choro.

Noite de festa

A festa argentina pelo título mundial reuniu mais de 80 mil pessoas no Monumental de Núñez. A programação do amistoso foi toda festiva, com direito a shows antes e no intervalo do jogo e até exibição de um documentário sobre o título no Qatar. Antes da partida, a torcida estendeu um bandeirão de Messi levantando a taça do tricampeonato.

Como foi o jogo

A Argentina dominou completamente o primeiro tempo, mas pecou nas finalizações. A seleção de Scaloni teve mais a bola, acuou o Panamá na própria área e criou chances claras de gol, principalmente com Messi e Enzo Fernández. Um ataque contra defesa que terminou sem gols.

A pressão argentina só aumentou no segundo tempo, com o Panamá sem passar do meio de campo, e resultou em dois gols. Messi assustou duas vezes o goleiro Guerra nas bolas paradas. Pouco depois, a Argentina pediu pênalti em Dybala, e o camisa 10 desperdiçou na sobra. A Argentina enfim fez 1 a 0 com Almada, após outra cobrança de falta na trave de Messi. Na terceira tentativa, porém, não teve erro: o capitão bateu com perfeição no ângulo e fez um golaço — seu 99º pela seleção.

Gols e lances importantes

Na trave! Messi quase abriu o placar para a Argentina aos 17 minutos do primeiro tempo. Ele sofreu uma falta dura, partiu para a cobrança e acertou a trave.

Messi faz fila. O camisa 10 fez uma linda jogada aos 42 minutos, mas o chute saiu por cima. Ele recebeu na ponta direita, deixou um marcador para trás, tirou outro e bateu sobre o travessão do Panamá.

Uhhh… Enzo Fernández não marcou por pouco um minuto depois. Ele recebeu livre da entrada da área, ajeitou para a perna direita e bateu colocado no ângulo, mas o goleiro Guerra espalmou para escanteio.

Quase olímpico. A Argentina quase tirou o zero do placar em mais um bonito lance de Messi. Aos 4 minutos do segundo tempo, ele cobrou escanteio com muito efeito no segundo pau, mas o goleiro Guerra evitou o gol olímpico.

Gol da Argentina. Messi cobrou mais uma falta na trave aos 32 minutos da etapa final. No rebote, Almada empurrou às redes para fazer seu primeiro gol pela seleção.

800 vezes Messi. Aos 44 minutos do segundo tempo, Messi levou a torcida à loucura com um golaço de falta. Após duas na trave, ele mandou no ângulo, sem chances para Guerra.

Ficha Técnica

Argentina 2 x 0 Panamá

Local: Monumental de Núñez, Buenos Aires, Argentina

Data e hora: 23/03/23, às 20h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Christian Ferreyra

Assistentes: Richard Trinidad e Carlos Barreiro

Cartões amarelos: Galván, Fariña e Camargo (Panamá)

Gols: Almada, aos 32′, e Messi, aos 44′ do segundo tempo.

ARGENTINA: Martínez; Molina, Romero, Otamendi (Lisandro Martínez), Tagliafico (Acuña); Enzo Fernández (Paredes), De Paul, Mac Allister (Almada); Messi, Di Maria, Julián Álvarez (Lautaro Martínez). Técnico: Lionel Scaloni.

PANAMÁ: José Guerra; Iván Anderson, Peralta, Fariña, Galván; Ramos, Gudiño, José Murillo, Quintero; Córdoba, Stephens. Técnico:Thomas Christiansen.

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 24/03/2023/10:28:14

