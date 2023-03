Michelle Bolsonaro quebra silêncio após acusação sobre joias ilegais

Michelle Bolsonaro se manifestou após a denúncia feita pelo jornal ‘Estadão’ de que o governo de Jair Bolsonaro (PL) havia tentado entrar ilegalmente no Brasil com joias avaliadas em R$ 16,5 milhões. (Foto:© Fornecido por Bang Showbiz)

Segundo informações do veículo de notícias, o conjunto – que foi apreendido pela Receita Federal em outubro de 2021 -, seria um presente do governo da Arábia Saudita para a ex-primeira-dama.

Após a reportagem repercutir na web, Michelle usou o Instagram para ironizar as acusações.

“Quer dizer que “eu tenho tudo isso” e não estava sabendo? Meu Deus! Vocês vão longe mesmo hein?! Estou rindo da falta de cabimento dessa imprensa vexatória”.

Ainda de acordo com o jornal, os itens teriam sido trazidos ao Brasil por um militar que participou de um evento oficial na Arábia Saudita. Após uma falha em declarar os bens à Receita, as peças foram apreendidas.

O ministro da Justiça Flávio Dino afirmou que a PF irá investigar qualquer possível irregularidade.

“Fatos relativos a joias, que podem configurar os crimes de descaminho, peculato e lavagem de dinheiro, entre outros possíveis delitos, serão levados ao conhecimento oficial da Polícia Federal para providências legais. Ofício seguirá na segunda-feira”, prometeu o senador em seu Twitter.

Por:Jornal Folha do Progresso em 06/03/2023/18:11:34

