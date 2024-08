Militantes do MST marcham em prol da reforma agrária em Canaã dos Carajás

Marcha é um momento de luta e uma oportunidade de denunciar o abuso e poder econômico de uma mineradora na região

Na manhã desta segunda-feira (12), o acampamento Oziel Alves Pereira, em Canaã dos Carajás, saiu em marcha pela rodovia PA-160, para reivindicar terra, trabalho e dignidade ao Estado brasileiro.

A caminhada foi registrada em uma postagem no Instagram, no perfil do Movimento Sem Terra – Pará. A publicação estima que, atualmente, o acampamento possui mais de 5 mil famílias e afirma que o ato é mais um passo na luta do movimento.

A marcha é também, de acordo com a página, um momento de luta pela Reforma Agrária e uma oportunidade de denunciar o abuso de poder econômico de uma mineradora na região e “seu histórico de grilagem de terras da União”, afirma a publicação.

QUEM FOI OZIEL ALVES PEREIRA

Homenageado pelo assentamento que carrega seu nome, Oziel Alves Pereira foi um jovem militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e se tornou um símbolo da luta pela terra no Brasil.

Oziel era conhecido por sua bravura, disciplina e disposição em liderar as ações do MST na região de Carajás e participou ativamente da marcha que culminou no Massacre de Eldorado dos Carajás, em 17 de abril de 1996.

Durante a marcha, o militante comandou o carro de som, sendo o porta voz dos trabalhadores rurais ao dar voz a suas insatisfações. Oziel foi morto durante o massacre, mas sua luta segue viva na memória do movimento.

Fonte: Blog do Zé Dudu e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/08/2024/14:13:25

