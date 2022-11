Homem é agredido por manifestantes ao tentar passar por bloqueio em rodovia no MT

Bloqueio parcial em Pontes e Lacerda, em Mato Grosso — Foto: PRF/Divulgação

Motorista foi impedido de seguir viagem e, ao tentar avançar, começou a ser agredido e ficou com ferimentos nas costas, de acordo com a polícia; o caso está sendo investigado.

Um homem de 53 anos foi agredido, nesta sexta-feira (18), ao tentar passar pelo bloqueio feito por manifestantes na BR-174, em Pontes e Lacerda, a 483 km de Cuiabá, de acordo com a Polícia Civil.

Por volta das 8h, a vítima trafegava pela rodovia quando foi parada e impedida de seguir viagem. Com isso, os manifestantes colocaram pallets na frente do carro para que ele não passasse.

Contudo, a vítima avançou sobre o bloqueio e, então, começou a ser agredido. Segundo a polícia, ele ficou com ferimentos nas costas. O caso é investigado pelos agentes policiais.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que acompanha a situação do bloqueio no município, no qual estão passando apenas veículos de passeio, ambulâncias, ônibus de linha interestadual, cargas de oxigênio e remédios.

