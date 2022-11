Motorista que atropelou e matou motociclista em Novo Progresso se apresenta

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Nas redes sociais as postagens, argumenta que o motorista Matheus de 18 anos, ao se evadir do local,sem prestar socorro, cometeu crime e poderia ter salvo a vítima se caso tivesse socorrido em tempo. Queremos justiça! O motorista Matheus Sousa Gomes, de 18 anos, tem que responder pelo crime preso.

Ele responderá pelos crimes de homicídio culposo no trânsito com omissão de socorro e fuga de local de crime, com pena prevista de dois a quatro anos de prisão.

O autor do acidente, Matheus Sousa Gomes, de 18 anos, que fugiu do local sem prestar socorro à vítima, foi identificado e se apresentou na delegacia nesta quarta-feira (16/11), onde foi interrogado e pagou fiança e foi liberado.

O autor do acidente, Matheus Sousa Gomes, de 18 anos, que fugiu do local sem prestar socorro à vítima, foi identificado e se apresentou na delegacia de polícia de Novo Progresso.

