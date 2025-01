Militar da Marinha é preso suspeito de envolvimento em assalto com refém na Grande Belém

Criminosos foram forçados a parar em um posto de gasolina na BR-316 — Foto: Divulgação/ PMPA

Além do militar, outros três homens foram presos após baterem carro enquanto fugiam da polícia. Assalto ocorreu na madrugada desta quinta-feira, 30.

Quatro homens foram presos na madrugada desta quinta-feira (30) suspeitos de cometerem um assalto com refém em Belém. Um dos assaltantes foi identificado como militar da ativa da Marinha do Brasil, informou a polícia.

O grupo foi preso após sofrer um acidente com o carro enquanto fugiam da polícia. Com eles foram apreendidos quatro celulares e um simulacro de pistola.

De acordo com a Polícia Militar, o grupo fez um motorista de aplicativo refém na travessa Timbó, esquina com a travessa Vileta, no bairro da Pedreira.

O crime

A informação sobre o assalto foi repassada aos agentes pelo pai da vítima, que relatou que o filho havia sido sequestrado.

O pai da vítima conseguiu rastrear o veículo e informar à PM a localização exata. Nesse momento, a guarnição iniciou o acompanhamento, solicitando apoio e repassando a outras guarnições a localização atualizada.

No trajeto, os criminosos perderam o controle do veículo e colidiram com uma mureta, o que causou o estouro de um dos pneus. Após isso, eles foram forçados a parar em um posto de gasolina, na BR-316, sentido Belém-Ananindeua. Nesse momento, os policiais iniciaram a negociação e a área foi isolada.

No decorrer da negociação, os criminosos pediram a presença de familiares. Após, eles se entregaram e liberaram a vítima que saiu sem nenhum ferimento.

A Polícia Civil informou em nota, que os quatros suspeitos foram apresentados na Seccional da Sacramenta e autuados por roubo e estão à disposição da Justiça. Dois celulares foram recuperados e um carro foi apreendido.

O g1 entrou em contato com a Marinha do Brasil para informações sobre a prisão do militar, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.

Fonte: G1 PA Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/01/2025/17:55:39

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...