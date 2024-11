Militar do Corpo de Bombeiros frustra tentativa de assalto no bairro da Prainha, em Santarém | PA

Foto: Reprodução | Raimisson Pereira da Silva foi preso nesta terça-feira (26), após tentar assaltar um idoso em um semáforo próximo ao Campo do D.E.R, no bairro da Prainha em Santarém. Era por volta das 3h40 da madrugada quando o suspeito, acompanhado de outro comparsa, derrubou Raimundo Nonato que estava em uma motocicleta, aguardando uma carreta passar no sinal de trânsito.

A dupla deu sinal, mas como a vítima não parou, um dos suspeitos segurou na garupa, provocando a queda de seu Raimundo. Eles tentavam roubar o veículo, mas tiveram a ação frustrada por um militar do Corpo de Bombeiros que estava próximo e deu disparos contra os elementos que fugiram a pé.

“Eu caí, o outro puxou a arma e disse que era um assalto. Aí eu disse, atira logo, atira logo! Quando eles montaram na moto, eu gritei. Quando eu gritei, o Bombeiro, eu acho que o Bombeiro estava perto lá, né? Voou de lá e atirou para cima! Atirou e soltaram a moto, correram!”, disse seu Raimundo.

Os suspeitos não conseguiram subtrair nada. Inclusive, Raimisson foi capturado nas proximidades de onde ocorreu a tentativa de assalto. O outro elemento, não identificado ainda, não foi preso até o fechamento desta reportagem.

Raimisson, que é natural de Alenquer, foi conduzido até a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil e na manhã de hoje foi transferido para o Complexo Penitenciário, onde aguardará por audiência de custódia.

Fonte: O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/11/2024/08:46:05

