Semma realiza fiscalização para conter queimadas ilegais na Comunidade de Arapemã, no Pará

Foto: Reprodução | A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), intensificou a fiscalização contra queimadas na comunidade quilombola de Arapemã, localizada na região de várzea. A operação, realizada na terça-feira, 26, foi desencadeada após uma denúncia, e, ao chegar ao local, os agentes constataram focos já inativos. A ação contou com o apoio de brigadistas, reforçando os esforços conjuntos no enfrentamento ao problema.

A medida ocorre em conformidade ao Decreto Municipal nº 644/2024, assinado na segunda-feira, 25, que declara situação de emergência ambiental de Santarém. A crise é resultado do agravamento das queimadas, que têm comprometido a qualidade do ar e impactado diretamente a saúde e o meio ambiente no município.

A Semma informou ainda que as ações de monitoramento e fiscalização ocorrem de forma contínua e estão sendo intensificadas, visando prevenir novos focos e punir os responsáveis por queimadas ilegais. A secretaria reforça a importância da colaboração da população no cumprimento da legislação ambiental e na realização de denúncias. Casos de incêndio podem ser reportados pelo WhatsApp da Semma através do número (93) 99209-4670.

Fonte: O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/11/2024/08:44:22

