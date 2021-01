Militares ganham novos altos cargos no ICMBio

Ricardo Salles (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil ) – Coronéis dos Bombeiros e da PM comandarão gerência regional e Gestão Socioambiental do órgão

Ricardo Salles nomeou nesta quinta-feira dois militares para altos cargos do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

O coronel da reserva do Corpo de Bombeiros André Soares de Mello será gerente regional do ICMBio no Sudeste.

Ele entrou para a reserva em novembro de 2018. Em março de 2020, foi nomeado para chefiar o Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Mello substituirá o coronel da Polícia Militar Lideraldo da Silva, que será promovido a coordenador-geral de Gestão Socioambiental do instituto.

Lideraldo foi nomeado gerente do Sudeste no ano passado, após o Ministério do Meio Ambiente fazer uma mudança estrutural e criar as gerências regionais para substituir as antigas 11 coordenações do ICMBio.

Os militares têm fortalecido sua presença no ICMBio.

Como mostrou a coluna, eles foram de 66% a 100% dos presentes das reuniões do grupo que estuda a fusão entre o instituto e o Ibama.

O GLOBO- (Por Naomi Matsui)21/01/2021

