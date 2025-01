Menina de 8 anos sobrevive a grave acidente com vergalhão em Novo Progresso e recebe alta após cirurgia complexa no HRT de Itaituba (PA)

Foto: Reprodução |Um momento de descontração durante as férias quase se transformou em tragédia para Isabela da Conceição, de apenas 8 anos, no último dia 5 de janeiro, em Novo Progresso, no sudoeste do Pará. Enquanto brincava em uma mureta em um terreno baldio, Isabela sofreu um acidente impressionante: um vergalhão de ferro perfurou seu corpo, atravessando da região abaixo do tórax até próximo ao pescoço.

O incidente mobilizou a família e gerou uma verdadeira corrida contra o tempo. Desesperado, o pai da criança improvisou o socorro inicial utilizando ferramentas para cortar o vergalhão, liberando a filha antes mesmo da chegada da ambulância. “Quando recebi a notícia, entrei em pânico. Só queria buscar minha filha o mais rápido possível. Felizmente, conseguimos uma vaga no Hospital Regional do Tapajós, em Itaituba”, relatou emocionada a mãe da menina, Isamara da Conceição.

A longa jornada até o socorro especializado

Distante cerca de 300 quilômetros de Novo Progresso, o Hospital Regional do Tapajós (HRT), em Itaituba, foi a unidade de referência para o caso de Isabela. A viagem, que durou cerca de seis horas, foi angustiante para a família, mas ao chegar ao hospital, Isabela recebeu atendimento emergencial imediato.

Segundo a neurocirurgiã Ingrid Soani, responsável pelo procedimento, o caso era extremamente delicado. “A perfuração passou muito perto de estruturas importantes, como nervos e vasos sanguíneos. Os riscos incluíam perda de movimentos nos braços, choque hipovolêmico por rompimento de vasos e infecções graves devido à ferrugem no vergalhão”, explicou.

Antes da cirurgia, a equipe médica realizou exames de imagem detalhados para mapear os danos e planejar a intervenção, minimizando possíveis complicações. A operação, que durou cerca de duas horas, foi conduzida com extremo cuidado.

Cirurgia bem-sucedida e recuperação

Durante o procedimento, as áreas afetadas foram cuidadosamente abertas para a remoção do vergalhão sem causar novas lesões. “Felizmente, nenhuma estrutura vital foi comprometida, e conseguimos finalizar a cirurgia com sucesso”, afirmou a neurocirurgiã.

Após oito dias de internação, Isabela recebeu alta médica. Já em casa, em Santarém, onde mora com a mãe, a menina segue em recuperação com acompanhamento médico, medicação e sessões de fisioterapia.

A mãe de Isabela, Isamara, expressou sua gratidão à equipe do hospital. “Eles salvaram a vida da minha filha. Sou imensamente grata a todos pelo cuidado e profissionalismo. Hoje, ela está saudável e se recuperando bem”, disse emocionada.

Alerta sobre acidentes semelhantes

A doutora Ingrid Soani aproveitou a oportunidade para reforçar um alerta importante sobre situações de perfuração por objetos: “Nunca tente remover o objeto do corpo da vítima. A recomendação é imobilizar a área e buscar ajuda médica imediatamente. Retirar o objeto sem o devido cuidado pode agravar os ferimentos ou causar complicações fatais”, explicou.

Hospital Regional do Tapajós: referência em alta complexidade

Localizado em Itaituba, o Hospital Regional do Tapajós é referência em atendimentos de alta complexidade no sudoeste do Pará. A unidade, que pertence ao Governo do Pará e é administrada pela Secretaria de Saúde Pública (SESPA), oferece serviços de excelência em traumatologia, obstetrícia de alto risco e mais de 20 especialidades ambulatoriais.

Com uma estrutura moderna que inclui 153 leitos e equipamentos de imagem avançados, o hospital atende pacientes de seis municípios da região: Aveiro, Jacareacanga, Novo Progresso, Rurópolis, Trairão e Itaituba.

De acordo com o diretor-geral do hospital, Jefferson Barbosa, o caso de Isabela reflete o compromisso da equipe com a saúde da população. “Nosso trabalho é salvar vidas, e o atendimento à Isabela é um exemplo disso. Em 2024, realizamos mais de 13 mil atendimentos em traumatologia, e seguimos dedicados a oferecer o melhor para a nossa região”, destacou.

Hoje, graças à ação rápida da família e à competência da equipe médica, Isabela é um exemplo de superação e de como o acesso a um atendimento de qualidade pode fazer toda a diferença.

