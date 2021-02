Ministério do Meio Ambiente exonera superintendente do Ibama de MS

Luiz Carlos Marchetti assumiu o Ibama em MS em 2019 (Foto/Arquivo: Henrique Kawaminami)

Luiz Carlos Marchetti estava no cargo desde junho de 2019 e passou por dois períodos críticos de incêndios em MS

O superintendente do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis de MS), Luiz Carlos Marchetti, foi exonerado do cargo, conforme portaria publicada hoje no Diário da União.

A portaria foi assinada pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, com validade a partir de 19 de fevereiro. Ainda não consta quem irá assumir a função.

Marchetti assumiu a superintendência do Ibama no dia 17 de junho de 2019, no lugar de Ricardo Machado Gonçalves e enfrentou dois anos críticos em Mato Grosso do Sul, com a ocorrência de grandes incêndios na região do Pantanal.

No ano passado, o fogo consumiu 30% do território do bioma, o que representa 4,4 milhões de hectares, conforme dados do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais (LASA) da UFRJ.

Por Silvia Frias

