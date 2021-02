Psiquiatra que defende terapia com eletrochoque é nomeado para coordenar saúde mental no Ministério da Saúde

Atualmente, ele exerce o cargo de diretor técnico do Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental da Univesp. | FCMSANTACASA/Foto:Divulgação

Nomeação foi assinada na última quinta, 18, pelo ministro Pazuello.

Opsiquiatra defensor da terapia com eletrochoque, Rafael Bernardon Ribeiro, foi nomeado para assumir a coordenação geral de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas do Ministério da Saúde. A nomeação foi assinada na última quinta-feira (18) pelo ministro Eduardo Pazuello e publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Atualmente, Ribeiro é diretor técnico do Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental da Universidade Federal de São Paulo (Univesp) e entre as especialistas está atuação na área de políticas públicas em saúde mental, gestão pública, psiquiatria forense e psiquiatria geral do adulto.

A área que assume faz parte do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas, da Secretaria de Atenção Primária à Saúde.

Com informações de Bruna Lima/Correio Braziliense

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...