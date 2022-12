Ministério lança Guia Brasileiro de Moradia Primeiro nesta segunda-feira (5) -(Foto:Reprodução Internet)

Iniciativa, coordenada pela Secretaria Nacional de Proteção Global (SNPG/MMFDH), é uma parceria com a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais.

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), apresenta, nesta segunda-feira (5), o Guia Brasileiro de Moradia Primeiro (Housing First), uma metodologia de atendimento à população em situação de rua com acesso imediato à moradia segura. A publicação norteia a estruturação de projetos de moradia primeiro, além de trazer o conceito básico de população em situação de rua, estratégias de cuidado com este público, entre outras ações. Ainda durante o evento, será apresentado o documentário “Moradia Primeiro: um novo conceito de garantia de direitos”.

A iniciativa, coordenada pela Secretaria Nacional de Proteção Global (SNPG/MMFDH), é uma parceria com a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso), por meio do Instituto Nacional de Direitos Humanos da População de Rua (INRua).

Serviço

Lançamento do Guia Brasileiro de Moradia Primeiro (Housing First) e do documentário “Moradia Primeiro: um novo conceito de garantia de direitos”

Data: 5 de dezembro (segunda-feira)

Horário: 10h

Local: Auditório do MMFDH – Bloco A (térreo) – Esplanada dos Ministérios

Acompanhe a transmissão pelo YouTube do MMFDH.

Por:Jornal Folha do Progresso em 02/12/2022/11:36:39

